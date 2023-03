Spezia-Inter, Inzaghi valuta Handanovic e D’Ambrosio dal 1? – Sky (Di venerdì 10 marzo 2023) Alle 20.45 l’Inter scenderà in campo contro lo Spezia di Semplici, nella gara che aprirà la ventiseiesima giornata. Queste le probabili scelte di Simone Inzaghi. UNDICI – Simone Inzaghi sta prendendo le ultime decisioni in vista del match di questa sera. Normale che i pensieri vadano anche alla trasferta di Champions League contro il Porto. Questa sera in Liguria, Inzaghi potrebbe fare un po’ di turnover. Come riporta Sky, ritorna il ballottaggio in porta tra Samir Handanovic e André Onana, con il primo favorito. In difesa potrebbe tornare dal primo minuto Danilo D’Ambrosio, contando l’infortunio di Milan Skriniar. Ciò potrebbe mandare in panchina Denzel Dumfries, lasciando la fascia a Matteo Darmian. Anche Hakan Calhanoglu va verso la panchina per farlo riposare in ... Leggi su inter-news (Di venerdì 10 marzo 2023) Alle 20.45 l’scenderà in campo contro lodi Semplici, nella gara che aprirà la ventiseiesima giornata. Queste le probabili scelte di Simone. UNDICI – Simonesta prendendo le ultime decisioni in vista del match di questa sera. Normale che i pensieri vadano anche alla trasferta di Champions League contro il Porto. Questa sera in Liguria,potrebbe fare un po’ di turnover. Come riporta Sky, ritorna il ballottaggio in porta tra Samire André Onana, con il primo favorito. In difesa potrebbe tornare dal primo minuto Danilo, contando l’infortunio di Milan Skriniar. Ciò potrebbe mandare in panchina Denzel Dumfries, lasciando la fascia a Matteo Darmian. Anche Hakan Calhanoglu va verso la panchina per farlo riposare in ...

