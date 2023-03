Spezia-Inter, i diffidati e gli squalificati per la 26ª giornata di Serie A (Di venerdì 10 marzo 2023) Spezia-Inter si giocherà alle ore 20.45 allo Stadio Alberto Picco di La Spezia, per la ventiseiesima giornata di Serie A 2022-2023. Ecco la situazione disciplinare per la sfida di questa sera, con diffidati per entrambe e squalificati solo nei liguri. Qui il riepilogo per tutto il turno, che inizierà proprio con questa partita. Spezia-Inter venerdì 10 marzo ore 20.45 (26ª giornata Serie A) diffidati Spezia: Simone Bastoni, Emil Holm, M’Bala Nzola (prossima partita Sassuolo in trasferta) squalificati Spezia: Federico Marchetti (una giornata), Arkadiusz Reca (una giornata) diffidati ... Leggi su inter-news (Di venerdì 10 marzo 2023)si giocherà alle ore 20.45 allo Stadio Alberto Picco di La, per la ventiseiesimadiA 2022-2023. Ecco la situazione disciplinare per la sfida di questa sera, conper entrambe esolo nei liguri. Qui il riepilogo per tutto il turno, che inizierà proprio con questa partita.venerdì 10 marzo ore 20.45 (26ªA): Simone Bastoni, Emil Holm, M’Bala Nzola (prossima partita Sassuolo in trasferta): Federico Marchetti (una), Arkadiusz Reca (una...

