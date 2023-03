Spezia-Inter, due sorprese per Inzaghi! Ennesima conferma a centrocampo – Sky (Di venerdì 10 marzo 2023) Mancano poche ore a Spezia-Inter, gara valida per la ventiseiesima giornata di Serie A. Riunione tecnica per Simone Inzaghi e i suoi uomini, questa sera impegnati a una trasferta difficile. Secondo quanto riportato da Sky Sport, si va verso la conferma di due sorprese tra i titolari. MANCA POCO – Le vere due sorprese di formazione rispetto le ultime partite secondo l’emittente televisiva saranno Samir Handanovic tra i pali e Danilo D’Ambrosio in difesa, che completerà il reparto con Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni. Matteo Darmian si sposterà sulla fascia destra, mentre a sinistra ancora Robin Gosens. L’altra conferma a centrocampo riguarda Henrikh Mkhitaryan che va verso la diciottesima partita da titolare consecutiva in questa stagione in tutte le competizioni. ... Leggi su inter-news (Di venerdì 10 marzo 2023) Mancano poche ore a, gara valida per la ventiseiesima giornata di Serie A. Riunione tecnica per Simone Inzaghi e i suoi uomini, questa sera impegnati a una trasferta difficile. Secondo quanto riportato da Sky Sport, si va verso ladi duetra i titolari. MANCA POCO – Le vere duedi formazione rispetto le ultime partite secondo l’emittente televisiva saranno Samir Handanovic tra i pali e Danilo D’Ambrosio in difesa, che completerà il reparto con Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni. Matteo Darmian si sposterà sulla fascia destra, mentre a sinistra ancora Robin Gosens. L’altrariguarda Henrikh Mkhitaryan che va verso la diciottesima partita da titolare consecutiva in questa stagione in tutte le competizioni. ...

