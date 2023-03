Spezia-Inter, chi con Lukaku? Ultimi dubbi in attacco per Inzaghi ? TS (Di venerdì 10 marzo 2023) Lo Spezia attende l’Inter e Inzaghi compie gli Ultimi ragionamenti per evitare quanto più possibile di commettere errori. Tra certezze e sorprese, resta ancora qualche dubbio per l’attacco. Secondo Tuttosport, Lukaku è al momento l’unico certo del posto da titolare. Ballottaggio tra Lautaro Martinez e Dzeko. dubbi IN attacco ? In occasione della 26a giornata di Serie A sarà lo Spezia a ospitare l’Inter. E sarà stavolta appunto quella ligure la squadra da battere per i nerazzurri di Simone Inzaghi. Il tecnico da un lato non vuole commettere leggerezze che potrebbero significare la perdita di altri punti. Dall’altro potrebbe anche pensare di sorprendere. Non solo con la porta dove ci ... Leggi su inter-news (Di venerdì 10 marzo 2023) Loattende l’compie gliragionamenti per evitare quanto più possibile di commettere errori. Tra certezze e sorprese, resta ancora qualcheo per l’. Secondo Tuttosport,è al momento l’unico certo del posto da titolare. Ballottaggio tra Lautaro Martinez e Dzeko.IN? In occasione della 26a giornata di Serie A sarà loa ospitare l’. E sarà stavolta appunto quella ligure la squadra da battere per i nerazzurri di Simone. Il tecnico da un lato non vuole commettere leggerezze che potrebbero significare la perdita di altri punti. Dall’altro potrebbe anche pensare di sorprendere. Non solo con la porta dove ci ...

