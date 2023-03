Spezia-Inter, a Inzaghi piace cambiare: altro ballottaggio Handanovic-Onana? (Di venerdì 10 marzo 2023) Spezia-Inter (stasera alle 20.45) potrebbe vedere il ritorno da titolare di Handanovic. Simone Inzaghi apre di nuovo il ballottaggio con Onana, come fatto nelle scorse settimane contro l’Udinese. ANCORA TURNOVER – Stasera si gioca Spezia-Inter (fischio d’inizio alle 20.45), anticipo della ventiseiesima giornata della Serie A 2022/23. Ma è fisiologico che una parte dei pensieri di tutti i nerazzurri – tifosi, ma anche giocatori e staff tecnico – sia già proiettata a martedì. Ossia al ritorno degli ottavi di Champions League contro il Porto. Motivo per cui Simone Inzaghi proverà a spuntare la vittoria allo Stadio Alberto Picco di La Spezia dosando le forze dei suoi. Comprese quelle del portiere, con un possibile – nuovo ... Leggi su inter-news (Di venerdì 10 marzo 2023)(stasera alle 20.45) potrebbe vedere il ritorno da titolare di. Simoneapre di nuovo ilcon, come fatto nelle scorse settimane contro l’Udinese. ANCORA TURNOVER – Stasera si gioca(fischio d’inizio alle 20.45), anticipo della ventiseiesima giornata della Serie A 2022/23. Ma è fisiologico che una parte dei pensieri di tutti i nerazzurri – tifosi, ma anche giocatori e staff tecnico – sia già proiettata a martedì. Ossia al ritorno degli ottavi di Champions League contro il Porto. Motivo per cui Simoneproverà a spuntare la vittoria allo Stadio Alberto Picco di Ladosando le forze dei suoi. Comprese quelle del portiere, con un possibile – nuovo ...

