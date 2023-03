Spezia-Inter 2-1: Tramontana sulla sconfitta nerazzurra, la sua reazione (VIDEO) (Di venerdì 10 marzo 2023) Il VIDEO della reazione di Filippo Tramontana, noto tifoso nerazzurro, a Spezia-Inter termina 2-1. La squadra di Inzaghi gestisce il match con pressing e possesso palla, sbaglia un primo rigore e si fa sovrastare dagli avversari. L’Inter resta così in momentaneo secondo posto, a quota 50. Non può che essere deluso Tramontana, che analizza la sconfitta rimediata dai nerazzurri. Di seguito il filmato con la reazione del cronista tifoso di 7 Gold. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 10 marzo 2023) Ildelladi Filippo, noto tifoso nerazzurro, atermina 2-1. La squadra di Inzaghi gestisce il match con pressing e possesso palla, sbaglia un primo rigore e si fa sovrastare dagli avversari. L’resta così in momentaneo secondo posto, a quota 50. Non può che essere deluso, che analizza larimediata dai nerazzurri. Di seguito il filmato con ladel cronista tifoso di 7 Gold. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Lo Spezia torna in vantaggio #SpeziaInter #ForzaInter - 433 : Spezia stun Inter ?? - Inter : Spezia in vantaggio #ForzaInter #SpeziaInter - yuzu4lesbos : RT @433: Spezia stun Inter ?? - bennygiardina : RT @gippu1: Paura e Delirio a La Spezia: l'#Inter non perdeva una partita di Serie A con due rigori a favore dal 20 febbraio 1983, Inter-To… -