Spezia-Inter 2-1, tifosi nerazzurri in rivolta: «Inzaghi a pelare i pomodori» (Di venerdì 10 marzo 2023) Lo Spezia fa il colpo al Picco e supera l'Inter di Simone Inzaghi, finito nel mirino dei tifosi nerazzurri nei commenti social L'Inter va ko in casa dello Spezia per 2-1 e i tifosi nerazzurri, sui social, hanno preso tutt'altro che bene questa notizia. io non ho mai visto una partita del genere non sto scherzando #SpeziaInter— alex? (@alexcaicedoo) March 10, 2023 Senza speranza! #SpeziaInter— Roberto Ct (@rcatania68) March 10, 2023 #SpeziaInter l'unico mestiere adeguato per Inzaghi:pelare i pomidoro alla Cirio.— W Longanesi (@ricryky) March 10, 2023

Anticipo Serie A, Spezia - Inter 2 - 1 Brutta battuta d'arresto per l'Inter, battuta 2 - 1 al 'Picco' dallo Spezia. Subito chance per l'Inter:intervento di Caldara su D'Ambrosio, al Var Marinelli assegna il rigore. Il gol dello Spezia segnato da Daniel Maldini, figlio di Paolo, ha scatenato l'ironia dei tifosi. Serie A, l'Inter cade a Spezia. Finisce 2 a 1, decidono Maldini e Nzola La 26esima giornata del campionato di Serie A inizia con la sconfitta dell'Inter a Spezia: i nerazzurri cadono al Picco per 2 a 1, dopo aver giocato una partita costruendo un'infinità di palle gol ma concretizzando solamente uno dei due rigori calciati durante la partita. (ANSA) - LA SPEZIA, 10 MAR - Lo Spezia batte l'Inter 2-1 nell'anticipo della 26/a giornata di serie A. Al Picco, i nerazzurri sempre in attacco hanno varie occasioni di andare in vantaggio nel primo tempo. Spezia e Inter si affrontano in occasione della 26a giornata di Serie A: ecco le formazioni ufficiali della sfida. Spezia-Inter, le formazioni ufficiali: torna Brozovic dal 1'.