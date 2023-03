Spezia-Inter 2-1, nerazzurri k.o. e secondo posto a rischio (Di venerdì 10 marzo 2023) (Adnkronos) - Lo Spezia batte 2-1 l'Inter nell'anticipo della 26esima giornata della Serie A 2022-2023. La vittoria consente alla formazione ligure di salire a 24 punti e di allontanarsi dalla zona retrocessione. Il k.o. invece tiene l'Inter ferma a 50 punti: la formazione di Inzaghi rischia di perdere il secondo posto. LA PARTITA - L'Inter si fa viva già al 5'. Lautaro riceve palla, avanza e tira: Dragowski è attento. Al 12', rigore per i nerazzurri. Con l'ausilio del Var, l'arbitro Marinelli giudica falloso l'Intervento di Caldara su D'Ambrosio. Lautaro si presenta sul dischetto, Dragowski intuisce e respinge il penalty. Il duello si ripropone al 20', Lautaro prova a finalizzare il contropiede e il portiere ligure rimedia, anche se con stile ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023) (Adnkronos) - Lobatte 2-1 l'nell'anticipo della 26esima giornata della Serie A 2022-2023. La vittoria consente alla formazione ligure di salire a 24 punti e di allontanarsi dalla zona retrocessione. Il k.o. invece tiene l'ferma a 50 punti: la formazione di Inzaghi rischia di perdere il. LA PARTITA - L'si fa viva già al 5'. Lautaro riceve palla, avanza e tira: Dragowski è attento. Al 12', rigore per i. Con l'ausilio del Var, l'arbitro Marinelli giudica falloso l'vento di Caldara su D'Ambrosio. Lautaro si presenta sul dischetto, Dragowski intuisce e respinge il penalty. Il duello si ripropone al 20', Lautaro prova a finalizzare il contropiede e il portiere ligure rimedia, anche se con stile ...

Inter : Lo Spezia torna in vantaggio #SpeziaInter #ForzaInter - Inter : Spezia in vantaggio #ForzaInter #SpeziaInter - AlfredoPedulla : Inammissibile, inconcepibile: l'#Inter perde l'ottava partita in campionato. Complimenti allo #Spezia e a #Semplici - Godsent072011 : RT @LapoDeCarlo1: l'#Inter in trasferta perde contro chiunque, persino contro uno Spezia mediocre. Il solito dominio, le solite palle gol… - Emanuel72607325 : RT @Spazio_Napoli: L'#Inter perde a La Spezia e fa un regalo al #Napoli ?? Domani gli azzurri di #Spalletti possono tornare a +18 in caso d… -