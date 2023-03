Spezia-Inter 2-1 | nerazzurri k o e secondo posto a rischio

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 433 : Spezia stun Inter ?? - Inter : Lo Spezia torna in vantaggio #SpeziaInter #ForzaInter - Inter : Spezia in vantaggio #ForzaInter #SpeziaInter - evivanco7 : RT @carlolaudisa: Imperdonabile #Inter. Domina ma sbaglia tutto: Lautaro rigore parato e gol annullato. Daniel Maldini e Nzola i giustizier… - walkermallow : RT @433: Spezia stun Inter ?? -

La clamorosa sconfitta a Laè l'ottava in campionato per l'di Simone Inzaghi . E' quasi un record negativo per i nerazzurri, che nell'era dei tre punti a vittoria hanno fatto peggio solo due volte dopo 26 gare di ...AGI - Un r igore di Nzola nel finale di partita permette allodi battere l'nel primo anticipo della 26 giornata di serie A. Al Picco finisce 2 - 1 dopo che un altro rigore di Lukaku aveva pareggiato il vantaggio iniziale di Maldini. Nerazzurri che ...Questione di rigori. L'perde (2 - 1) a Lagrazie a un penalty. Dopo averne fallito uno con Lautaro. E averne realizzato un altro, quello dell'1 - 1, con Lukaku. Il Porto, prossimo avversario dei nerazzurri nel ...

Spezia-Inter 2-1, rivivi la diretta: non basta Lukaku, Maldini e Nzola fermano Inzaghi Corriere dello Sport

Dopo la disastrosa direzione in Juve-Atalanta 3-3, Livio Marinelli torna ad arbitrare una partita di 'prima fascia' e lo fa scendendo in campo in una gara ricca di episodi al Picco per Spezia-Inter.Sport Totò Schillaci oggi, il calciatore da Italia 90 a Pechino Express Da Italia 90 all'avvenura in Giappone, passando poi tra reality show e una malattia che ha rivelato… Leggi ...