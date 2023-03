Spezia-Inter 0-0 LIVE: traversa di Agudelo (Di venerdì 10 marzo 2023) Allo stadio Picco, il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Spezia e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Al Picco, Spezia e Inter si affrontano per la 26esima giornata della Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 marzo 2023) Allo stadio Picco, il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Al Picco,si affrontano per la 26esima giornata della Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter_TV : ??? LIVE! ?? È in onda LiveMatch pre #SpeziaInter ???? ?? In studio @EvaGini, Thomas #Lawrence e Marco #Andreolli ??… - Inter : Sono 5 i precedenti in Serie A tra Inter e Spezia: quante sono le vittorie nerazzurre? #ForzaInter - Ultramaniatics_ : RT @Ultramaniatics: Serie A ???? 115 ANNI. BUON COMPLEANNO FC INTERNAZIONALE. Inter at Alberto Picco stadium vs Spezia. 10/03 - Ultramaniatics : Serie A ???? 115 ANNI. BUON COMPLEANNO FC INTERNAZIONALE. Inter at Alberto Picco stadium vs Spezia. 10/03 - tuttointer24 : Spezia-Inter, Ampadu: “Loro mostreranno aggressività, faremo la nostra gara” ???? #Inter #Inzaghi #SerieA #Amala -