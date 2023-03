Spezia - Inter 0 - 0: cronaca diretta live e risultato in tempo reale (Di venerdì 10 marzo 2023) Abbiamo tantissime gare da qui alla fine: Gagliardini e Asllani sono due grandi giocatori che lavorano molto bene nel quotidiano. Con il rientro di Brozovic le rotazioni si sono allungate, ma saranno ... Leggi su calciomagazine (Di venerdì 10 marzo 2023) Abbiamo tantissime gare da qui alla fine: Gagliardini e Asllani sono due grandi giocatori che lavorano molto bene nel quotidiano. Con il rientro di Brozovic le rotazioni si sono allungate, ma saranno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 433 : Spezia stun Inter ?? - Inter : Lo Spezia torna in vantaggio #SpeziaInter #ForzaInter - Inter : Spezia in vantaggio #ForzaInter #SpeziaInter - CornerAngolo : ??? Durissimo scontro tra Gianni Bianco (Juve) e Francesco Torre (Inter) . Clicca qui per il video-->… - rasalkharleil : RT @433: Spezia stun Inter ?? -