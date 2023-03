Spezia | Esposito | 'Noi giovani siamo miracolati'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... InterClubIndia : RT @fcin1908it: Esposito: “Sempre grato all’Inter. Proveremo a fare la partita, voglio meritarmi la A” - scugnizzano99 : RT @fcin1908it: Esposito: “Sempre grato all’Inter. Proveremo a fare la partita, voglio meritarmi la A” - fcin1908it : Esposito: “Sempre grato all’Inter. Proveremo a fare la partita, voglio meritarmi la A” - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Salvatore Esposito: 'Grazie all'Inter. Voglio meritarmi la A. Lo Spezia non ha paura' - CronacheTweet : Cresciuto nel settore giovanile dell’#Inter, Salvatore #Esposito ha lasciato i nerazzurri nel 2018. Un lungo percor… -

Commenta per primo Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Salvatore, il primo dei tre fratelli oggi allo, ha presentato così la sfida di questa sera contro la 'sua' Inter. CRESCIUTO IN NERAZZURRO - 'Ho dei bellissimi ricordi dell'Inter. Crescere nel ...L'Inter avrà sempre un posto speciale nel cuore di Salvatore. E lì, nel vivaio nerazzurro, che i fratellisono nati e cresciuti e per Salvatore, oggi, non sarà una partita come le altre. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra ...Commenta per primo Domani alle ore 20:45 loscenderà in campo sul terreno dello stadio 'Alberto Picco' per affrontare l 'Inter nel 26&... Bourabia, Sala, Ekdal, Kovalenko,, Agudelo, ...

Salvatore Esposito: "Inter, grazie. Ma il mio Spezia non ha paura e voglio meritarmi la A" La Gazzetta dello Sport

Tra le fila dello Spezia che l'Inter affronterà questa sera ci sarà anche una vecchia conoscenza dei nerazzurri: Salvatore Esposito ...Più di una forte tentazione. Leonardo Semplici in casa Spezia sta pensando a Shomurodov in coppia con Nzola, l’uzbeko è favorito su Verde. Pronto Gyasi a sinistra, mentre a destra è testa a testa tra ...