Spazzole e phon in azione | ecco i segreti per uno styling perfetto Qualunque tipo di capello e styling si voglia ottenere

(Di venerdì 10 marzo 2023) Prodotti giusti, spazzola di qualità e ottimo: peruna piega perfetta a casa bisogna “rubare” qualche trucco del mestiere agli hairstylist. Alex Cappelletti, Salon Director di Toni&Guy Bologna, racconta come asciugare i capelli lisci, mossi e ricci. Come asciugare i capelli: prodotti e hair tool guarda le foto Leggi anche › Colore capelli 2023: le nuove sfumature per bionde, castane e rosse Come asciugare i capelli: gli step da ...

... le risposte alle 5 domande più frequenti X 'A questo punto bisognerà indirizzare il getto del...per capelli luminosi e sani guarda le foto Leggi anche › Capelli sani e belli: le ...I prodotti per la cura dei capelli sono diventanti moltissimi, tutti estremamente differenti tra di loro e, non meno importante, in continua evoluzione., asciugatori professionali,elettriche, arricciacapelli e piastre per capelli sono alla base di questo mondo, ma è su quest'ultima tipologia di articoli che abbiamo deciso di soffermarci ...Tra le cause principali dei capelli bruciati e delle punte rovinate c'è l'uso scorretto di strumenti come, ferri arricciacapelli, piastre o il ricorso a trattamenti chimici troppo ...

Torna la piega con phon e bigodini: intervista ai fratelli Firriolo Estetica Magazine

Suggerimenti per regalare alla propria chioma una piega mossa in cinque modi tutti piuttosto semplici da mettere in pratica ...I migliori phon asciugacapelli del 2023: ecco i 6 modelli più efficaci e delle marche migliori, professionali e più economici, adatti a tutte le ...