Spazio, l'Ue scommette su EuroHaps: dimostratori stratosferici per le missioni (Di venerdì 10 marzo 2023) Thales Alenia Space, ha siglato un contratto del valore di 43 milioni di euro per il progetto dimostrativo EuroHaps (High-Altitude Platform Systems). EuroHaps e' stato selezionato dalla Commissione Europea il 20 luglio 2022 in seguito al bando per progetti di ricerca e sviluppo collaborativi nel settore della difesa del Fondo Europeo per la Difesa (EDF). La società, una joint venture Thales (67%) e Leonardo (33%) coordina il consorzio europeo di 11 nazioni, 21 partner e 18 subappaltatori, provenienti da 11 Paesi che gestiscono il progetto. EuroHaps mira a sviluppare diversi dimostratori stratosferici per missioni con l'obiettivo di migliorare le capacità di intelligence, sorveglianza e ricognizione (ISR) nonché di comunicazione. I principali partner del progetto ...

