Spatuzza torna in libertà, il fratello di don Puglisi: "Quando l'ho incontrato ho capito che è davvero pentito" (Di venerdì 10 marzo 2023) L'ex sicario di mafia nel 2008 diventato collaboratore di giustizia era nel commando che uccise il sacerdote di Brancaccio, il 15 gennaio 1993. Ha lasciato i domiciliari

