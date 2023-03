Spari nella chiesa dei testimoni Geova ad Amburgo, 7 morti e 8 feriti gravi. Autore strage potrebbe essere fra vittime (Di venerdì 10 marzo 2023) Momenti di grande paura in Germania, dove stasera sette persone sono state uccise con colpi di arma da fuoco in una chiesa di testimoni di Geova, nella città di Amburgo. Qualcuno ha sparato nella ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 10 marzo 2023) Momenti di grande paura in Germania, dove stasera sette persone sono state uccise con colpi di arma da fuoco in unadidicittà di. Qualcuno ha sparato...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fiordaliso97 : RT @EdmontDantes_67: ?? #BREAKING : Almeno sei morti e diversi feriti per spari contro un edificio appartenente ai Testimoni di Geova nella… - EdmontDantes_67 : ?? #BREAKING : Almeno sei morti e diversi feriti per spari contro un edificio appartenente ai Testimoni di Geova nel… - kiara86769608 : @guasco_marco @pengueraffaele Perché non ti candidi tu nella destra e ne spari meno di cazzate su twitter? - yahoocolo : RT @Picci_666666: anzi ultima cosa mi stanno sul cazzo le donne che si lamentano dei miei commenti misogini poi se lo fa una persona famosa… - angela_massi : RT @Petartrzz: Che poi nella richiesta d'archiviazione spuntino cose che fin'ora erano state escluse o negate come gli spari, le ecchimosi… -