Spari in chiesa testimoni Geova ad Amburgo, 7 vittime. Polizia: trovato morto autore della sparatoria (Di venerdì 10 marzo 2023) Momenti di grande paura in Germania, dove ieri sera sette persone sono state uccise con colpi di arma da fuoco in una chiesa di testimoni di Geova, nella città di... Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 10 marzo 2023) Momenti di grande paura in Germania, dove ieri sera sette persone sono state uccise con colpi di arma da fuoco in unadidi, nella città di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RSInews : Spari in una chiesa ad Amburgo, ci sono morti - Almeno sette persone hanno perso la vita – Gli assalitori sono in f… - fisco24_info : Spari in chiesa testimoni Geova ad Amburgo, 7 vittime. Polizia: trovato morto autore della sparatoria: Momenti di g… - juornoit : #Juorno #spari in #chiesa dei testimoni di #Geova ad #Amburgo: 7 morti - selvotta : RT @Avvenire_Nei: Germania. Spari durante cerimonia religiosa, 7 morti ad Amburgo - AOnewsIT : ?? 23:30 L'Unione: Spari in una chiesa ad Amburgo: sette mo.… ?? 23:54 -