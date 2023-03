Sparatoria nella notte ad Amburgo: sette morti durante la celebrazione dei testimoni di Geova. L’autore si sarebbe suicidato (Di venerdì 10 marzo 2023) Sparatoria nella notte ad Amburgo durante una celebrazione dei testimoni di Geova. sette persone sono rimaste uccise, otto ferite. L'autore della Sparatoria potrebbe essersi suicidato all'arrivo della polizia. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 10 marzo 2023)adunadeidipersone sono rimaste uccise, otto ferite. L'autore dellapotrebbe essersiall'arrivo della polizia. L'articolo proviene da Firenze Post.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : #Germania ????: almeno 6 persone sono rimaste uccise e altre 7 ferite in una sparatoria di massa nella zona di Alster… - giorgiovascotto : RT @putino: #Germania ????: almeno 6 persone sono rimaste uccise e altre 7 ferite in una sparatoria di massa nella zona di Alsterdorf ad Ambu… - tranellio : Sei morti nella sparatoria ad Amburgo, scrivono i media locali. Almeno 24 persone sono rimaste ferite durante la s… - CarloAcler : RT @putino: #Germania ????: almeno 6 persone sono rimaste uccise e altre 7 ferite in una sparatoria di massa nella zona di Alsterdorf ad Ambu… - trottamarie1 : RT @UltimeNotiziee: Si è verificata una strage ad #Amburgo, in #Germania, nella serata di oggi, all'interno di una chiesa dei #TestimonidiG… -