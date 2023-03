Sparatoria in una chiesa di Amburgo, morti e feriti (Di venerdì 10 marzo 2023) La sparatoria, secondo la Bild, è avvenuta attorno alle 21 in una chiesa di Testimoni di Geova. L’autore si sarebbe dato alla fuga. Massima allerta e caccia all'uomo Leggi su ilgiornale (Di venerdì 10 marzo 2023) La sparatoria, secondo la Bild, è avvenuta attorno alle 21 in unadi Testimoni di Geova. L’autore si sarebbe dato alla fuga. Massima allerta e caccia all'uomo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : Amburgo - Assalto in una chiesa, almeno 7 morti. Killer in fuga, la polizia invita i cittadini a chiudersi in casa… - SkyTG24 : Germania, morti e feriti ad Amburgo dopo sparatoria in una chiesa - seaborn3 : RT @agenzia_nova: Sparatoria in una chiesa ad #Amburgo: almeno sette morti e otto feriti - fisco24_info : Amburgo, strage in chiesa Testimoni di Geova: 'Almeno 7 morti': (Adnkronos) - Sparatoria nel quartiere di Alsterdor… - GisabelArias : RT @Corriere: Amburgo, sparatoria in una chiesa di testimoni di Geova. Sette morti e otto feriti, i killer sono fuggiti -

Amburgo (Germania), diversi morti e feriti in una sparatoria 'Cercate immediatamente riparo in un edificio', ha riferito la polizia, invitando a usare 'il telefono solo in caso di estrema emergenza' per evitare di intasare le linee. Germania, morti e feriti ad Amburgo dopo sparatoria in una chiesa Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato sulle notizie dal mondo Una sparatoria è avvenuta giovedì sera in una chiesa di Amburgo, in Germania. La polizia ha confermato che sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco e che diverse persone, almeno sette secondo i ... Germania, sparatoria ad Amburgo: almeno sei morti e diversi feriti Ad Amburgo in serata si è verificata una sparatoria e il bilancio è pesante. Secondo Focus Online, che ne dà notizia citando fonti sanitarie confermate poi dalla polizia, ci sono almeno sei vittime e diversi ...