Sparatoria in una chiesa di Amburgo, morti e feriti: caccia all'uomo (Di venerdì 10 marzo 2023) La sparatoria, secondo la Bild, è avvenuta attorno alle 21 in una chiesa di Testimoni di Geova. L’autore si sarebbe dato alla fuga. Massima allerta e caccia all'uomo Leggi su ilgiornale (Di venerdì 10 marzo 2023) La sparatoria, secondo la Bild, è avvenuta attorno alle 21 in unadi Testimoni di Geova. L’autore si sarebbe dato alla fuga. Massima allerta eall'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Germania, morti e feriti ad Amburgo dopo sparatoria in una chiesa - MediasetTgcom24 : Amburgo - Assalto in una chiesa, almeno 7 morti. Killer in fuga, la polizia invita i cittadini a chiudersi in casa… - RaiNews : Germania: #sparatoria in un tempio dei Testimoni di Geova ad Amburgo, almeno 7 morti e 8 feriti. È successo intorno… - News__Italia : Terrore ad Amburgo, sparatoria in una chiesa di Testimoni di Geova: è una strage, almeno 7 morti (Video): - BreakingItalyNe : GERMANIA: Sparatoria in una chiesa dei Testimoni di Geova nel quartiere di Alsterdorf ad Amburgo: 6 morti e 7 feriti -

Sparatoria Amburgo durante cerimonia testimoni Geova,7 morti La polizia di Amburgo è intervenuta in forze sul luogo in cui stasera intorno alle 21 sono state uccise sette persone in una chiesa. Le forze dell'ordine hanno diffuso l'allarme e hanno chiesto ai ... Germania, morti e feriti ad Amburgo dopo sparatoria in una chiesa durante una celebrazione Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato sulle notizie dal mondo Una sparatoria è avvenuta giovedì sera in una chiesa di Amburgo, in Germania, durante una celebrazione dei testimoni di Geova . La polizia ha confermato che sono stati esplosi alcuni colpi di arma da ... Germania, sparatoria ad Amburgo: 7 morti e 8 feriti. La polizia: "Cercate immediatamente riparo in un edificio" Nel quartiere Alsterdorf di Amburgo, c'è stata una sparatoria in una sala del tempio dei Testimoni di Geova che ha provocato diversi morti. I colpi mortali sono stati esplosi intorno alle 21:00. Secondo le informazioni riportate da Bild, l'autore o ... La polizia di Amburgo è intervenutaforze sul luogocui stasera intorno alle 21 sono state uccise sette personechiesa. Le forze dell'ordine hanno diffuso l'allarme e hanno chiesto ai ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato sulle notizie dal mondoè avvenuta giovedì serachiesa di Amburgo,Germania, durantecelebrazione dei testimoni di Geova . La polizia ha confermato che sono stati esplosi alcuni colpi di arma da ...Nel quartiere Alsterdorf di Amburgo, c'è statasala del tempio dei Testimoni di Geova che ha provocato diversi morti. I colpi mortali sono stati esplosi intorno alle 21:00. Secondo le informazioni riportate da Bild, l'autore o ... Germania, morti e feriti ad Amburgo dopo sparatoria in una chiesa durante una celebrazione Sky Tg24