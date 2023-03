Sparatoria in una chiesa ad Amburgo: almeno sette morti (Di venerdì 10 marzo 2023) Sparatoria nel quartiere Alsterdorf di Amburgo, in una chiesa dei testimoni di Geova: almeno sette morti, e altre sette persone sarebbero rimaste ferite. La polizia ha parlato di una grave situazione e i cittadini sono stati allertati del pericolo tramite l'app degli avvisi di emergenza, chiedendo di evitare l'area colpita intorno al Deelböge. "Cerca immediatamente riparo in un edificio - il messaggio di emergenza diffuso - e usa il telefono solo in caso di estrema emergenza, per evitare che le linee crollino". Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 10 marzo 2023)nel quartiere Alsterdorf di, in unadei testimoni di Geova:, e altrepersone sarebbero rimaste ferite. La polizia ha parlato di una grave situazione e i cittadini sono stati allertati del pericolo tramite l'app degli avvisi di emergenza, chiedendo di evitare l'area colpita intorno al Deelböge. "Cerca immediatamente riparo in un edificio - il messaggio di emergenza diffuso - e usa il telefono solo in caso di estrema emergenza, per evitare che le linee crollino".

