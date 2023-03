Sparatoria in un parcheggio: arrestata e poi rilasciata l'ex stella Nba Shawn Kemp (Di venerdì 10 marzo 2023) Shawn Kemp, ex stella di Seattle, 6 volte All Star Nba, è stato arrestato mercoledì sera nella contea di Pierce perché coinvolto in una Sparatoria a Tacoma, a sud di Seattle. L'ex All Star è stato poi ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 10 marzo 2023), exdi Seattle, 6 volte All Star Nba, è stato arrestato mercoledì sera nella contea di Pierce perché coinvolto in unaa Tacoma, a sud di Seattle. L'ex All Star è stato poi ...

