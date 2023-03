Sparatoria ad Amburgo, sette morti in una chiesa di testimoni di Geova. La polizia: «Anche l’attentatore tra i morti» (Di venerdì 10 marzo 2023) I feriti gravi sarebbero almeno otto. La Sparatoria è avvenuta intorno alle 21. La polizia: «Anche l'attentatore è tra i morti, non ci sono indizi di killer in fuga» Leggi su corriere (Di venerdì 10 marzo 2023) I feriti gravi sarebbero almeno otto. Laè avvenuta intorno alle 21. La: «l'attentatore è tra i, non ci sono indizi di killer in fuga»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : Amburgo - Assalto in una chiesa, almeno 7 morti. Killer in fuga, la polizia invita i cittadini a chiudersi in casa… - SkyTG24 : Germania, morti e feriti ad Amburgo dopo sparatoria in una chiesa - repubblica : Germania, sparatoria ad Amburgo: sei morti, diversi feriti - CarloAcler : RT @putino: #Germania ????: almeno 6 persone sono rimaste uccise e altre 7 ferite in una sparatoria di massa nella zona di Alsterdorf ad Ambu… - LiberoReporter : Sparatoria in Sala del Regno testimoni di Geova ad Amburgo: 7 morti e 8 feriti -