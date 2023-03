Sparatoria ad Amburgo: 7 persone uccise (Di venerdì 10 marzo 2023) Almeno sette persone sono morte in una Sparatoria ad Amburgo, in Germania. L’attacco è avvenuto in un tempio dei Testimoni di Geova. Tra i morti ci sarebbe anche l’attentatore. Sparatoria ad Amburgo: cos’è successo? Diverse persone sono state uccise e alcune gravemente ferite in una Sparatoria ad Amburgo, nel nord della Germania. Secondo quanto riferito Leggi su periodicodaily (Di venerdì 10 marzo 2023) Almeno settesono morte in unaad, in Germania. L’attacco è avvenuto in un tempio dei Testimoni di Geova. Tra i morti ci sarebbe anche l’attentatore.ad: cos’è successo? Diversesono statee alcune gravemente ferite in unaad, nel nord della Germania. Secondo quanto riferito

