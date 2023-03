Spalletti | «Due anni fa volevate tutti mandar via Mario Rui Mi fa piacere che ora sia così considerato»

(Di venerdì 10 marzo 2023) Il tecnico del Napoli, Luciano, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Atalanta. Tra le domande ce n’è anche una sullo squalificatoRui. Il tecnico di Certaldo ha ricordato alla stampa come veniva trattato il terzino lusitano, spesso bistrattato ma oggi amato dalla stampa e dai tifosi. Di seguito le parole disuRui: «DomaniRui non c’è. Olivera l’altro ha fatto una grande partita come sempre quando l’ho chiamato in causa. DuefaviaRui, con giudizi pessimi. Mi fache ora sia. Magari se ci stava più attento alla reazione ad Empoli, avremmo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Scala d’importanza delle notizie di calcio oggi sulla #Gazzetta 1. #Chalanoglu: Inter sei mia 2. #Cardinale: Faremo… - napolista : #Spalletti:«Due anni fa volevate tutti mandar via #MarioRui. Mi fa piacere che ora sia così considerato» In confer… - TuttoMercatoWeb : Napoli, Spalletti: 'Due anni fa contestavate Mario Rui e volevate tutti mandarlo via' - Totore83 : Cara redazione di #Skysport24 ma sapete che sta parlando Spalletti? Dopo baseball, highlights EL, collegamento da… - 1926_cri : Spalletti ha toccato due punti a me molto cari: 1- Bisogna pensare solo alla partita di domani senza festeggiament… -

"Kvaratskhelia è il primo calciatore a conquistare l'EA Sports Player Of The Month pervolte ... L`esterno diha infatti realizzato finora già 10 reti e guida la classifica degli assist ...Presenti gli undici giocatori con più presenze e mister, inoltre anchestriscioni come 'Grazie ragazzi' e 'Uh 'o ciuccio vola''. E' febbre, dunque, per l'imminente vittoria dello ......"Kvaratskhelia è il primo calciatore a conquistare l'EA Sports Player Of The Month pervolte ... L' esterno diha infatti realizzato finora già 10 reti e guida la classifica degli assist ...

Napoli, Spalletti: "Due anni fa contestavate Mario Rui e volevate tutti mandarlo via" TUTTO mercato WEB

Alla vigilia del match contro l'Atalanta arrivano le parole del tecnico degli azzurri, Luciano Spalletti. Ecco le dichiarazioni in ... Solo la qualità di due centrali perfetti come Kim e Rrahmani non ...Giornata di vigilia in casa Napoli. Dopo il passo falso della settimana scorsa, la capolista vuole tornare alla vittoria nella sfida di campionato contro l'Atalanta per arrivare nel migliore dei modi ...