“Spalletti svela i retroscena sull’Ostigard nella conferenza stampa Napoli-Atalanta” (Di venerdì 10 marzo 2023) IL Napoli IN CERCA DELL’ATTEGGIAMENTO GIUSTO PER CONTINUARE LA CORSA VERSO LO SCUDETTO Il Napoli è pronto a proseguire la sua formidabile corsa verso lo Scudetto dopo la prima sconfitta subita contro la Lazio di Sarri. Gli azzurri, alla caccia del titolo, vogliono subito rialzare la testa contro l’Atalanta di Gasperini nel match in programma al Maradona sabato alle 18. Gli uomini di Spalletti vogliono anche centrare la qualificazione ai quarti di Champions League dopo la vittoria per 2-0 nella partita d’andata contro l’Eintracht Francoforte. In conferenza stampa il tecnico azzurro ha dichiarato: “L’unica via di uscita per noi è la vittoria, sempre. Con il pubblico al nostro fianco, come abbiamo visto nell’ultima gara, siamo pronti a raggiungere i nostri obiettivi”. Il ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 10 marzo 2023) ILIN CERCA DELL’ATTEGGIAMENTO GIUSTO PER CONTINUARE LA CORSA VERSO LO SCUDETTO Ilè pronto a proseguire la sua formidabile corsa verso lo Scudetto dopo la prima sconfitta subita contro la Lazio di Sarri. Gli azzurri, alla caccia del titolo, vogliono subito rialzare la testa contro l’di Gasperini nel match in programma al Maradona sabato alle 18. Gli uomini divogliono anche centrare la qualificazione ai quarti di Champions League dopo la vittoria per 2-0partita d’andata contro l’Eintracht Francoforte. Inil tecnico azzurro ha dichiarato: “L’unica via di uscita per noi è la vittoria, sempre. Con il pubblico al nostro fianco, come abbiamo visto nell’ultima gara, siamo pronti a raggiungere i nostri obiettivi”. Il ...

