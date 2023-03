Spalletti “L'unica via per il Napoli è sempre la vittoria” (Di venerdì 10 marzo 2023) Napoli (ITALPRESS) – “L'unica via di uscita per noi è la vittoria, sempre. Sappiamo di avere il pubblico al nostro fianco e lo abbiamo capito bene anche nel corso dell'ultima gara. Dobbiamo affrontare una gara per volta. La nostra attenzione ora è tutta rivolta alla gara contro l'Atalanta. Non abbiamo la presunzione di affrontare il campionato pensando ad altre gare più importanti”. Così, in conferenza stampa, alla vigilia della gara interna contro gli orobici, Luciano Spalletti. Il tecnico del Napoli non vuole distrazioni in campionato, magari pensando all'impegno infrasettimanale di Champions League, nonostante il grande vantaggio degli azzurri rispetto alle inseguitrici. “Contro la Lazio l'atteggiamento era quello giusto. Abbiamo perso perchè abbiamo sbagliato alcune cose ma ... Leggi su iltempo (Di venerdì 10 marzo 2023)(ITALPRESS) – “L'via di uscita per noi è la. Sappiamo di avere il pubblico al nostro fianco e lo abbiamo capito bene anche nel corso dell'ultima gara. Dobbiamo affrontare una gara per volta. La nostra attenzione ora è tutta rivolta alla gara contro l'Atalanta. Non abbiamo la presunzione di affrontare il campionato pensando ad altre gare più importanti”. Così, in conferenza stampa, alla vigilia della gara interna contro gli orobici, Luciano. Il tecnico delnon vuole distrazioni in campionato, magari pensando all'impegno infrasettimanale di Champions League, nonostante il grande vantaggio degli azzurri rispetto alle inseguitrici. “Contro la Lazio l'atteggiamento era quello giusto. Abbiamo perso perchè abbiamo sbagliato alcune cose ma ...

