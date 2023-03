Spalletti: “L’unica via d’uscita per noi è la vittoria. Kvara? Grande uomo” (Di venerdì 10 marzo 2023) Tempo di lettura: 9 minutiLuciano Spalletti parla in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Atalanta. Queste le sue dichiarazioni: “La mentalità di una squadra si costruisce fin dal primo giorno di ritiro, quando ci riuniamo tante volte con i giocatori per analizzare, davanti al video, quello che accade nello scorrere delle partite. La partita di andata ha rafforzato la consapevolezza del calcio che vogliamo fare, con un risultato strappato con fatica, perché le partite contro l’Atalanta sono sempre grandi sfide. Loro sono una Grande squadra, allenata da un bravissimo allenatore. Sono tanti anni che Gasperini porta un fatturato importante alla propria società, in termini di risultati. Hanno dei tratti ben distintivi, giocano in maniera differente. E devi meritartelo il risultato. Affronteremo la partita nella maniera corretta perché non abbiamo da ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 10 marzo 2023) Tempo di lettura: 9 minutiLucianoparla in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Atalanta. Queste le sue dichiarazioni: “La mentalità di una squadra si costruisce fin dal primo giorno di ritiro, quando ci riuniamo tante volte con i giocatori per analizzare, davanti al video, quello che accade nello scorrere delle partite. La partita di andata ha rafforzato la consapevolezza del calcio che vogliamo fare, con un risultato strappato con fatica, perché le partite contro l’Atalanta sono sempre grandi sfide. Loro sono unasquadra, allenata da un bravissimo allenatore. Sono tanti anni che Gasperini porta un fatturato importante alla propria società, in termini di risultati. Hanno dei tratti ben distintivi, giocano in maniera differente. E devi meritartelo il risultato. Affronteremo la partita nella maniera corretta perché non abbiamo da ...

