Spalletti: «La posizione politica di Kvara merita più applausi di un gol» (Di venerdì 10 marzo 2023) Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Atalanta. Tra le domande poste al tecnico ce n’è anche una sulla posizione politica assunta da Kvaratskhelia. L’attaccante georgiano si è espresso in merito alle sommosse che in questa settimana il suo paese. La popolazione georgiana è infatti scesa nelle piazze per protestare contro una proposta di legge considerata pro-Russia. Spalletti ha elogiato pubblicamente la presa di posizione di Kvaratskhelia: «Ho letto, ha preso parte attraverso i social in maniera importante come una persone deve sempre fare quando ritiene che ci siano ingiustizie. Quello che ha scritto è un voler scendere virtualmente in piazza e far conoscere il suo pensiero. Io penso che vada ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 10 marzo 2023) Il tecnico del Napoli, Luciano, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Atalanta. Tra le domande poste al tecnico ce n’è anche una sullaassunta datskhelia. L’attaccante georgiano si è espresso in merito alle sommosse che in questa settimana il suo paese. La popolazione georgiana è infatti scesa nelle piazze per protestare contro una proposta di legge considerata pro-Russia.ha elogiato pubblicamente la presa diditskhelia: «Ho letto, ha preso parte attraverso i social in maniera importante come una persone deve sempre fare quando ritiene che ci siano ingiustizie. Quello che ha scritto è un voler scendere virtualmente in piazza e far conoscere il suo pensiero. Io penso che vada ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Spalletti: «La posizione politica di #Kvara merita più applausi di un gol» In conferenza stampa: «Ho letto, ha pr… - Napoletano1911 : RT @Guidolino8: Ugolini:”Kvaratskhelia ha preso posizione sulle proteste a Tblisi, ne avete parlato a Castevolturno?” Spalletti:”Ho letto… - mimmogammella2 : RT @Guidolino8: Ugolini:”Kvaratskhelia ha preso posizione sulle proteste a Tblisi, ne avete parlato a Castevolturno?” Spalletti:”Ho letto… - Mike_Bkz : RT @Guidolino8: Ugolini:”Kvaratskhelia ha preso posizione sulle proteste a Tblisi, ne avete parlato a Castevolturno?” Spalletti:”Ho letto… - napolista : #Spalletti: «Il pubblico? Contro la #Lazio li ho sentiti vicini come sempre, non ho notato differenze» «Contro la… -