Spalletti in conferenza stampa: rileggi le parole in diretta prima di Napoli - Atalanta (Di venerdì 10 marzo 2023) Napoli - Giornata di conferenza stampa per il Napoli e Luciano Spalletti in vista della sfida di campionato di domani sera (stadio Maradona, ore 18) contro l' Atalanta di Gian Piero Gasperini . ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 10 marzo 2023)- Giornata diper ile Lucianoin vista della sfida di campionato di domani sera (stadio Maradona, ore 18) contro l'di Gian Piero Gasperini . ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilnapolionline : RIVIVI LIVE – Spalletti: “Sguardo alle stelle e piedi per terra, con la Lazio mancato solo il gol. L’intralcio non… - napolista : #Spalletti:«Due anni fa volevate tutti mandar via #MarioRui. Mi fa piacere che ora sia così considerato» In confer… - PolliceAzzurro : RT @napoli_network: #NapoliAtalanta, la conferenza stampa di #Spalletti '#Scudetto? Dobbiamo fare ancora tanta strada, alla fine stiamo ve… - IavaroneToni : Spalletti in conferenza stampa: “Ndombele potrebbe partire dal 1’. Uno come Elmas lo vorrei avere sempre” - napolista : #Spalletti: «Il pubblico? Contro la #Lazio li ho sentiti vicini come sempre, non ho notato differenze» «Contro la… -