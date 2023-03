Spalletti: «Il pubblico? Contro la Lazio li ho sentiti vicini come sempre, non ho notato differenze» (Di venerdì 10 marzo 2023) La conferenza di Luciano Spalletti alla vigilia di Napoli-Atalanta: Partita dell’andata fu una delle più toste per il suo Napoli. «Quella che è la mentalità di una squadra si costruisce fin dal primo giorno di ritiro, dal primo discorso. Quella è stata una partita che ha rafforzato il concetto del calcio che volevamo fare, magari con un risultato strappato a fatica. Contro l’Atalanta sono grandissime sfide dove il risultato finale te lo devi meritare per portarlo a casa. Sono una grande squadra allenata da un grandissimo allenatore, sono anni che Gasperini porta un fatturati altissimo di soldi e di risultati. Giocano in maniera differente da quelle che abbiamo giocato ultimamente. Partita che affronteremo in maniera corretta. Non abbiamo da fare alcuna reazione, si reagisce quando si sbaglia e Contro la Lazio non ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 10 marzo 2023) La conferenza di Lucianoalla vigilia di Napoli-Atalanta: Partita dell’andata fu una delle più toste per il suo Napoli. «Quella che è la mentalità di una squadra si costruisce fin dal primo giorno di ritiro, dal primo discorso. Quella è stata una partita che ha rafforzato il concetto del calcio che volevamo fare, magari con un risultato strappato a fatica.l’Atalanta sono grandissime sfide dove il risultato finale te lo devi meritare per portarlo a casa. Sono una grande squadra allenata da un grandissimo allenatore, sono anni che Gasperini porta un fatturati altissimo di soldi e di risultati. Giocano in maniera differente da quelle che abbiamo giocato ultimamente. Partita che affronteremo in maniera corretta. Non abbiamo da fare alcuna reazione, si reagisce quando si sbaglia elanon ...

