Spalletti: "Con la Lazio non abbiamo sbagliato niente!", poi la risposta sulla possibile vittoria dello scudetto! (Di venerdì 10 marzo 2023) Luciano Spalletti ha appena tenuto la conferenza prima del big match di domani pomeriggio Napoili-Atalanta. Andata con l'Atalanta fu costruita la mentalità che ha portato a questo risultato? Quella chre è la mentalità di una squadra si costruisce dall'inizio, quella è stata una partita che ha rafforzato quello che volevamo fare, con un risultato strappato a fatico, anche perchè quando giochi con l'Atalanta la vittoria la devi meritare, perchè loro sono una grande squadra allenata da un grande allenatore che ormai sono anni che porta a casa un fatturato calcistico importante. Sarà una partita importante che noi affronteremo in maniera corretta, perchè non abbiamo bisogno di una reazione, contro la Lazio non abbiamo sbagliato niente, solo il risultato che è quello che vogliamo ...

