Sosa: "Il possesso palla? Il Napoli prende pochi gol perché tiene sempre la palla'' (Di venerdì 10 marzo 2023) Roberto El Pampa Sosa, allenatore ed ex calciatore, fra le tante, di Napoli ed Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante il format in onda su Sportitalia. Queste le sue parole: Pioli tornato determinante? “L’Italia è il paese della tattica, ed il Milan ha vinto tatticamente sui londinesi. I rossoneri hanno giovato non soltanto di Tonali e Krunic, ma anche del sacrificio di Brahim e Leao. -afferma Sosa - Tuttavia, per vincere la Champions serve altro oltre la tattica. È necessaria la qualità che Real, Bayern, City ed anche Napoli sanno offrire. Inoltre, quando la tattica supera per importanza il calciatore, esso segnalerà difficoltà evidenti nella prestazione ed espressione del suo talento” Il possesso palla è un dato prezioso? “Il ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 10 marzo 2023) Roberto El Pampa, allenatore ed ex calciatore, fra le tante, died Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante il format in onda su Sportitalia. Queste le sue parole: Pioli tornato determinante? “L’Italia è il paese della tattica, ed il Milan ha vinto tatticamente sui londinesi. I rossoneri hanno giovato non soltanto di Tonali e Krunic, ma anche del sacrificio di Brahim e Leao. -afferma- Tuttavia, per vincere la Champions serve altro oltre la tattica. È necessaria la qualità che Real, Bayern, City ed anchesanno offrire. Inoltre, quando la tattica supera per importanza il calciatore, esso segnalerà difficoltà evidenti nella prestazione ed espressione del suo talento” Ilè un dato prezioso? “Il ...

