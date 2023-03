Sorpresi con 65 chili di ricci di mare: maxi multa da 6mila euro (Di venerdì 10 marzo 2023) I tre uomini sono stati colti sul fatto in piena notte sul litorale di Pratoranieri, i ricci sono stati sequestrati e rigettati in mare Leggi su lanazione (Di venerdì 10 marzo 2023) I tre uomini sono stati colti sul fatto in piena notte sul litorale di Pratoranieri, isono stati sequestrati e rigettati in

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... danieleviotti : E soprattutto lavorare finalmente a lungo termine con una politica fatta per prevenire (aiuti veri, duraturi ed eff… - YouTvrs : Nuovo articolo - Sorpresi in auto con coltelli e oggetti da scasso: denunciati - - i_mortali : Siamo stati sorpresi, delusi da sogni meravigliosi, da uragani violenti con nomi di donne lasciate da sole - fscacchi71 : RT @Gossipg20276318: Quando gli ex sono usciti senza televoto eravamo sorpresi noi ma soprattutto loro. Subito dopo Alfonso ha detto ad One… - Gossipg20276318 : Quando gli ex sono usciti senza televoto eravamo sorpresi noi ma soprattutto loro. Subito dopo Alfonso ha detto ad… -