Sophie Codegoni | shopping per Celine | ' La borsa per l' ospedale è pronta | manca poco!'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... frances55092243 : RT @Alessan49974889: I nostri cuccioli tutti e tre abbracciati a farsi le coccole, siete la mia family speciale piena di felicità e amore ??… - frances55092243 : RT @BettinCinzia: Il vostro amore è l'artefice di tutte le cose che state costruendo @Sophie_codegoni @ALEBASCIANO22 @BeppeBasciano #bascia… - miky_terr : RT @cocchi_cinzia: 10 marzo 2022 Da questo momento non vi siete più lasciati, è iniziata la vostra splendida vera storia d'amore?? @ALEBASC… - Mariafe72445608 : @RayBoss22 @ALEBASCIANO22 @Sophie_codegoni @mrbenjiamin Basciano della Michelazzo non sa che farsene, soggetto già… - mariagrazia5693 : Mi piace e risposta ai commenti di Benji @ALEBASCIANO22 @Sophie_codegoni svegliati #basciagoni -

ha finalmente finito di preparare il borsone per l' ospedale . L' influencer a breve partorirà e terrà tra le sue braccia la sua bambina Celine .documenta spesso tramite post e ...e Soleil Sorge si insultano sui social: 'Pensi di essere il centro del mondo, ma sei il buco del c**o' Verissimo, Soleil Sorge e l'amore per mamma Wendy: 'Lei è la mia migliore amica, ...Da chi le continua a dire che vuole copiarea chi, invece, proprio non la vede come madre e glielo dice apertamente, anche in modo brusco. Di seguito anche il post Instagram con una ...

Sophie Codegoni e Soleil Sorge si insultano sui social: «Pensi di essere il centro del mondo, ma sei il buco d leggo.it

Sophie Codegoni ha finalmente finito di preparare il borsone per l'ospedale. L'influencer a breve partorirà e terrà tra le sue braccia la sua bambina Celine. Sophie ...“Ricordate sempre, siete nati originali, non morite come copie”, spiega Soleil Sorge sui social. Al pubblico di Twitter non sfugge che le frecciatine piccate dell’influencer sembrano essere indirizzat ...