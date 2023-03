Sophie Codegoni contro Soleil Sorge, volano frecciate: “Sei il buco del c**o” (Di venerdì 10 marzo 2023) Nelle ultime ore è scoppiata una faida social tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge. Il pomo della discordia sarebbe il lancio della nuova collezione di costumi da bagno firmati da Sophie. Quest’ultima, non a caso, sarebbe stata accusata di aver copiato lo stile della Sorge, la quale ha anch’essa una linea di bikini per il mare. È stata prima Soleil ha lanciare una frecciata velenosa all’ex compagna di reality, per poi ricevere un altrettanto velenosa risposta. Sophie Codegoni vs Soleil Sorge: l’attacco di Soleil Già nei reality show tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge non scorreva buon sangue e adesso i rapporti si sono ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 10 marzo 2023) Nelle ultime ore è scoppiata una faida social tra. Il pomo della discordia sarebbe il lancio della nuova collezione di costumi da bagno firmati da. Quest’ultima, non a caso, sarebbe stata accusata di aver copiato lo stile della, la quale ha anch’essa una linea di bikini per il mare. È stata primaha lanciare una frecciata velenosa all’ex compagna di reality, per poi ricevere un altrettanto velenosa risposta.vs: l’attacco diGià nei reality show tranon scorreva buon sangue e adesso i rapporti si sono ...

