“SONY MUSIC WALL LUCIO 80” dedicata all’80esimo anniversario dalla nascita di Lucio Dalla e Lucio Battisti (Di venerdì 10 marzo 2023) SONY MUSIC ITALIA: inaugurata sulla facciata dell’headquarter milanese di SONY MUSIC l’opera In occasione dell’80esimo anniversario Dalla nascita di Lucio Dalla e Lucio Battisti, SONY MUSIC ha inaugurato ieri, giovedì 9 marzo, sulla facciata del suo headquarter milanese un’opera del talentuoso illustratore Matteo Berton dedicata alle due leggende della MUSICa italiana. Leggi anche –> Verissimo, gli ospiti di sabato 11 e domenica 12 marzo 2023 «Lavorare all’illustrazione per l’ottantesimo anniversario della ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 10 marzo 2023)ITALIA: inaugurata sulla facciata dell’headquarter milanese dil’opera In occasione dell’80esimodiha inaugurato ieri, giovedì 9 marzo, sulla facciata del suo headquarter milanese un’opera del talentuoso illustratore Matteo Bertonalle due leggende dellaa italiana. Leggi anche –> Verissimo, gli ospiti di sabato 11 e domenica 12 marzo 2023 «Lavorare all’illustrazione per l’ottantesimodella ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SettenewsWeb : In occasione dell’ 80esimo anniversario dalla nascita di Lucio Dalla e Lucio Battisti, Sony Music ha inaugurato ier… - ariannaquaia : RT @AllMusicItalia: Nell'anno dell'80 compleanno di Lucio Dalla e di Lucio Battisti, Sony Music Italy, per Lucio80, inaugura un'opera d'art… - AllMusicItalia : Nell'anno dell'80 compleanno di Lucio Dalla e di Lucio Battisti, Sony Music Italy, per Lucio80, inaugura un'opera d… - Gazzettadmilano : In occasione dell’80esimo anniversario dalla nascita di Lucio Dalla e LucioBattisti, SONY MUSIC ha inaugurato oggi,… - RadioDueLaghi : Per l'80° anniversario della nascita di Dalla e Battisti, Sony Music ha inaugurato l'opera 'Sony Music Wall Lucio 8… -