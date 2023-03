Sondaggio televoto Grande fratello vip 7 oggi | ecco il preferito e il più a rischio

(Di venerdì 10 marzo 2023)vip 7. Ieri sera, dopo le nomination, si è aperto ufficialmente ilcon la classica domanda di rito: chi vuoi salvare? In nomination sono finiti i più votati: Nikita Pelizon, Andrea Maestrelli, Daniele Dal Moro e Giaele de Donà. Andiamo a scoprire come si sta orientando il pubblico sui principali forum dedicati ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gf22sondaggi : ?? TELEVOTO UFFICIALE SONDAGGIO ?? CHI VOLETE SALVARE? #GFVIP #donnalisi #incorvassi #orianistas #gintonic… - Semi_Serio : #GFvip Televoto/mio sondaggio FLASH: Vuoi che Antonella vinca il #GFvip? - Gio55981465 : RT @gfvipnews_: RISULTATI DEL SONDAGGIO SUL TELEVOTO DI #GFVIP?? Nikita 25%?? Luca 24%?? Alberto 14%?? Milena 13%?? Antonella 10%?? Giaele 9%?? Da… - wtrustx : Nuovo sondaggio dopo gli ultimi sviluppi Ipotetico televoto, chi salvereste??????????? #gfvip #oriele #incorvassi… - Mariani39886135 : RT @gfvipnews_: RISULTATI DEL SONDAGGIO SUL TELEVOTO DI #GFVIP?? Nikita 25%?? Luca 24%?? Alberto 14%?? Milena 13%?? Antonella 10%?? Giaele 9%?? Da… -

Ilanche questa settimana è in positivo (i telespettatori rispondono alla domanda: "Chi ...d'accordo con questi pronostici Fateci sapere la vostra e continuate a votare! Il nostro......da casa potrà esprimere come sempre la propria preferenza attraverso il, decretando le sorti del prossimo eliminato. Al tempo stesso potrete esprimere il vostro parere neldi ...... risultati dei sondaggi Se fino alla passata puntata ilera sempre stato eliminatorio, ... Antonella, Andrea, Nikita, Micol, Davide, Oriana o Tavassi: chi vuoi in finale Il👇...

Sondaggio televoto Grande Fratello vip 7 oggi: ecco chi rischia di più Tag24

Segui Tag24 anche sui social Sondaggio televoto Fratello vip 7 oggi. Questa sera torna il Gf vip e assisteremo all’eliminazione di uno tra i concorrenti in nomination: Milena Miconi, Nikita Pelizon… L ...Questa sera in diretta su Canale 5, ci aspetta il quarantesimo appuntamento con il Gf Vip. Al televoto, Alberto Pisis, Antonella Fiordelisi, Davide Donadei, Giaele De Donà, Luca Onestini, Milena Micon ...