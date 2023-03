Sondaggi Tp: inchiesta Covid, un terzo degli italiani esclude colpevoli (Di venerdì 10 marzo 2023) Sull’indagine di Bergamo con oggetto la mancata zona rossa ad Alzano Lombardo e Nembo nel marzo 2020 le opinioni degli italiani sono divergenti. Il 33,6% esclude colpevoli in quanto “nessuno, neanche all’estero, era preparato per una pandemia di questo genere”, per il 31,2% l’indagine “è doverosa e chi ha sbagliato allora deve pagare”, per un ulteriore 22,4% “è giusto accertare responsabilità” ma ritiene “siano stati commessi errori professionali e politici, non reati penali”, infine l’11% pur considerando quell’errore comprensibile, pensa che siano molto meno giustificabili gli abusi di potere perpetrati dopo per imporre eccessive restrizioni agli italiani. È quanto emerge dal Sondaggio settimanale realizzato da Termometro Politico tra il 7 e 9 marzo 2023. Sulle parole del ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 10 marzo 2023) Sull’indagine di Bergamo con oggetto la mancata zona rossa ad Alzano Lombardo e Nembo nel marzo 2020 le opinionisono divergenti. Il 33,6%in quanto “nessuno, neanche all’estero, era preparato per una pandemia di questo genere”, per il 31,2% l’indagine “è doverosa e chi ha sbagliato allora deve pagare”, per un ulteriore 22,4% “è giusto accertare responsabilità” ma ritiene “siano stati commessi errori professionali e politici, non reati penali”, infine l’11% pur considerando quell’errore comprensibile, pensa che siano molto meno giustificabili gli abusi di potere perpetrati dopo per imporre eccessive restrizioni agli. È quanto emerge dalo settimanale realizzato da Termometro Politico tra il 7 e 9 marzo 2023. Sulle parole del ...

