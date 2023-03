Somma Vesuviana | in fiamme porta ingresso di un negozio

(Di venerdì 10 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNella tarda serata di ieri i carabinieri della stazione di(Napoli) sono intervenuti in Via Fossa dei Leoni per l’incendio della saracinesca di undi abbigliamento. La proprietaria è una 40enne incensurata del posto. Le, spente dai vigili del fuoco, hanno danneggiato l’dell’attività. Indagini in corso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cronachecampane : Somma Vesuviana, incendiata saracinesca negozio - ernestolamatta : VULCANICAIS2023 Una lunga storia d’amore vede protagonisti la città di Somma Vesuviana ed il Baccalà, che trova rad… - infooggi : Somma Vesuviana, Di Sarno: 'Stiamo consegnando alla città uno strumento urbanistico che mancava da 40 anni' | InfoO… - wltv6 : “Come noto, l'Amministrazione comunale, con delibera di giunta municipale del 17 Giugno 2022, ha adottato in via de… - MARIGLIANO : -

Cittadinanza Onoraria alle Donne Iraniane rifugiate di guerra Salvatore Di Sarno (sindaco dinel napoletano): 'Abbiamo avviato l'iter per il conferimento della cittadinanza onoraria alle donne iraniane, rifugiate di guerra e che stanno lottando per la libertà. Domani, invece, ...Adesso attendiamo il parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti , Paesaggio' Salvatore Di Sarno (sindaco di, nel napoletano): 'Stiamo consegnando alla città uno strumento ...Lo ha annunciato Rubina Allocca, Assessore all'Urbanistica del Comune di, nel napoletano. "Allo stato si è in attesa degli ulteriori atti endoprocedimentali obbligatori, quali i ...

Somma Vesuviana, incendiata saracinesca negozio Cronache della Campania

Non si esclude l’ipotesi dolosa e continuano le indagini per chiarire origine e matrice SOMMA VESUVIANA – Ieri in tarda serata i carabinieri della stazione di Somma Vesuviana sono intervenuti in Via F ...Ieri in tarda serata i carabinieri della stazione di Somma Vesuviana sono intervenuti in Via Fossa dei Leoni n. 2 per l’incendio della saracinesca di un ...