Solo difendendo l’Occidente si può difendere la donna Il commento di De Tomaso

(Di venerdì 10 marzo 2023) Per la liberazione e l’emancipazione delle donne hanno fatto molto di più la lavatrice e l’automobile rispetto a qualsiasi altra conquista politica, sociale e sindacale. Diciamo lavatrice per non citare l’intera filiera di elettrodomestici che nel corso dei decenni hanno alleggerito in maniera stupefacente la fatica dei lavori in casa, assegnati da sempre al gentil sesso dal padronato maschile. Diciamo automobile perché, senza di essa, la libertà di muoversi e di lavorare, per le donne soprattutto, avrebbe incontrato più ostacoli di una scalata alpina. Senza la rivoluzione industriale e, successivamente, post-industriale, la rivoluzione femminile avrebbe fatto capolinonei sogni o nelle fantasie di qualche scrittore particolarmente immaginifico. E la società preindustriale, ossia la società feudale, avrebbe continuato a soggiogare lasotto ...