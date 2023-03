Solo con le comunità locali il cittadino torna ad avere un ruolo centrale

(Di venerdì 10 marzo 2023) di Carlo Pamato “La politica che il governo sta facendo sembra quasi più orientata a proteggere il mercato del gas, – fa notare Greenpeace – che invece è una fonte da cui dovremmo liberarci”. Mentre dovremmo sviluppare una politica di. “Quella delle rinnovabili è la strada da percorrere ora”, ma nel senso delleenergetiche rinnovabili previste dalla conversione in legge del Decreto Milleproroghe 162/2019, che le ha introdotte anche nel nostro Paese (Direttiva Europea RED II 2018/2001/UE). Con questo termine si intende un’associazione tra cittadini e vari soggetti che decidono di dotarsi di uno o più impianti condivisi per la produzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, basato sulla generazione distribuita, con reti intelligenti (o smart grid). In Italia era in effetti già possibile, ma non era ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TheoHernandez : Solo con te, sempre per te @acmilan ??? #TOTACM #UCL #SempreMilan - ZZiliani : C'è questo piccolo particolare di aver perso due Coppe dei Campioni contro l'#Amburgo e il #BorussiaDortmund, è ver… - Gitro77 : Dentro la UE e con l'euro, gli aiuti di Stato avvantaggiano la Germania e danneggiano l'Italia. Curioso poi che l'e… - Valessiabi : RT @RobertaPapa13: India I suoi occhietti parlano... È stata abbandonata insieme ai suoi fratellini. È di una dolcezza unica. Ditemi ora V… - aldo_zappatore : @franlicata_ @marifcinter Era la risposta! Un allenatore giovane ecc ecc come hai scritto tu, è il profilo di Inzag… -

questa disposizione, l'esecutivo non haaumentato le sanzioni, ma ha introdotto ex novo **il reato di "** morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina" ......rivalutato non prima di un mese e bene che vada quindi i Lakers lo potranno rivedere in campo... Ha guidato i suoi compagnil'esempio , tanto in attacco quanto in difesa'. Non visualizzi ...... ecuadoriano, che viaggiava a bordo di un monopattino elettrico in via Beldiletto, all'angolo... Sul luogo dell'incidente è rimastauna ragazza di 25 anni risultata positiva al test per alcol e ...

DuckDuckGo lancia la ricerca web con ChatGpt Agenzia ANSA

“Quando mi sono affacciata alla finestra, ho visto solo fuoco: credo fossi sotto shock, non so con certezza, devo essere corsa a chiudermi a chiave in bagno con in braccio il più piccolino della ...Da sabato 11 marzo i tornelli accetteranno solo i nuovi biglietti. Infatti, dopo il rincaro a partire dallo scorso 9 gennaio che innalzava il costo del ticket, è scaduta la deroga concessa ...