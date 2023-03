Sollievo Juventus per l’infortunio di Chiesa: escluse lesioni al ginocchio (Di venerdì 10 marzo 2023) Gira tutto intorno al JMedical e all’infortunio di Federico Chiesa il mondo Juventus questa mattina, dove è arrivato poco prima delle 11, preceduto da Di Maria e Alex Sandro. I tre giocatori sono stati sottoporsi ai primi accertamenti. Per Di Maria già nella serata di ieri filtrava ottimismo: dovrebbe trattarsi solo di affaticamento dopo una serie di incontri ravvicinati e una partita, quella di ieri sera, che l’ha visto protagonista indiscusso. Problema muscolare per Alex Sandro, non una novità in queste ultime stagioni. Si aspetta solo di conoscerne l’entità e quindi i tempi di recupero. La Juventus teme l’infortunio di Chiesa Ma è chiaro che la preoccupazione più grande è per le condizioni del giocatore azzurro. La Juventus sta recuperando Chiesa ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 10 marzo 2023) Gira tutto intorno al JMedical e aldi Federicoil mondoquesta mattina, dove è arrivato poco prima delle 11, preceduto da Di Maria e Alex Sandro. I tre giocatori sono stati sottoporsi ai primi accertamenti. Per Di Maria già nella serata di ieri filtrava ottimismo: dovrebbe trattarsi solo di affaticamento dopo una serie di incontri ravvicinati e una partita, quella di ieri sera, che l’ha visto protagonista indiscusso. Problema muscolare per Alex Sandro, non una novità in queste ultime stagioni. Si aspetta solo di conoscerne l’entità e quindi i tempi di recupero. LatemediMa è chiaro che la preoccupazione più grande è per le condizioni del giocatore azzurro. Lasta recuperando...

