Soleil Sorge sulla squalifica di Edoardo Donnamaria: “Molto chiaro” (Di venerdì 10 marzo 2023) La puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 7 è stata diversa dalle altre. La squalifica di Edoardo Donnamaria, infatti, ha creato grande scompiglio tra i concorrenti e gli spettatori. È stato un evento inaspettato, che ha fatto infuriare anche Guendalina Tavassi. Ovviamente, Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli non si sono tirati indietro e, durante il consueto appuntamento con il GF Vip Party, hanno commentato l’accaduto. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip 7, Soleil Sorge dà torto ad Edoardo Donnamaria: “Avevano parlato più volte” Edoardo Donnamaria ha lasciato il GF Vip 7 nel modo peggiore. Non è stato eliminato in ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 10 marzo 2023) La puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 7 è stata diversa dalle altre. Ladi, infatti, ha creato grande scompiglio tra i concorrenti e gli spettatori. È stato un evento inaspettato, che ha fatto infuriare anche Guendalina Tavassi. Ovviamente,e Pierpaolo Pretelli non si sono tirati indietro e, durante il consueto appuntamento con il GF Vip Party, hanno commentato l’accaduto. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip 7,dà torto ad: “Avevano parlato più volte”ha lasciato il GF Vip 7 nel modo peggiore. Non è stato eliminato in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MedInfinityIT : Siete pronti per la challenge più stilosa della tv? ?? Veronica Ruggeri con Carla Gozzi, Soleil Sorge, Giorgia Palm… - tuttopuntotv : Soleil Sorge sulla squalifica di Edoardo Donnamaria: “Molto chiaro” #gfvip #gfvip7 #SoleilSorge #Solearmy… - rainyzainy_ : RT @Boomerissima: CAST SUPER per #FedericaPanicucci E IL SUO #BackToSchool: Carmen di Pietro Raffaella Fico Pierpaolo Petrelli Soleil S… - FrancescAzdoral : @patriziakey @Soleil_stasi Mi pare non abbia mai negato il contrario. Il problema Sorge se oltre a quello non c'è a… - GVCCILOUIS : RT @__eleee___: non importa chi passerà da quella casa, soleil Anastasia sorge sarà sempre la più cringe di tutti -