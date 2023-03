Società Benefit | cosa sono | vantaggi e differenze con le B Corp

(Di venerdì 10 marzo 2023) L’Italia, già alla fine del 2015, si è dotata di una legislazione specifica per le, considerate elemento alla base del cambio di paradigma economico e asset strategico italiano. A seguito dell’entrata in vigore della legge del 28 dicembre 2015 n. 208, l’Italia è stato il secondo Paese al mondo, dopo gli Stati Uniti, ad introdurre lenel proprio ordinamento. Definizione Lequelleche, nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividere gli utili, perseguono finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori ...

