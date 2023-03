Social: psicologa Parsi, 'sfruttare foto bimbi è violenza pari a stupro, urgono restrizioni' (Di venerdì 10 marzo 2023) Roma, 10 mar. (Adnkronos) - "Lo sfruttamento indiscriminato sui Social dell'immagine dei bambini è vergognoso. Si tratta di un abuso intollerabile nei confronti dei minori, di una violenza pari allo stupro, al femminicidio, alla guerra. Dare una stretta alla normativa anche in Italia è un dovere imprescindibile". Ad affermarlo all'Adnkronos è la psicologa Maria Rita Parsi, in un'intervista in cui l'esperta affronta senza sconti il tema ormai caldissimo dello 'sharenting', ovvero la condivisione sui Social media di immagini fotografiche o video dei propri figli, spesso a scopo commerciale. La pratica, che deriva dalla contrazione dei termini 'share' (condivisione) e 'parenting' (genitorialità) è di stretta attualità dopo che il Parlamento francese ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023) Roma, 10 mar. (Adnkronos) - "Lo sfruttamento indiscriminato suidell'immagine dei bambini è vergognoso. Si tratta di un abuso intollerabile nei confronti dei minori, di unaallo, al femminicidio, alla guerra. Dare una stretta alla normativa anche in Italia è un dovere imprescindibile". Ad affermarlo all'Adnkronos è laMaria Rita, in un'intervista in cui l'esperta affronta senza sconti il tema ormai caldissimo dello 'sharenting', ovvero la condivisione suimedia di immaginigrafiche o video dei propri figli, spesso a scopo commerciale. La pratica, che deriva dalla contrazione dei termini 'share' (condivisione) e 'parenting' (genitorialità) è di stretta attualità dopo che il Parlamento francese ha ...

