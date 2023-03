Soccorso in corso di 1300 migranti: ad aiutare la Guardia costiera c’è anche la Marina. Salgono a 73 le vittime a Cutro: c’è anche un bimbo di 5 anni. Il Viminale: 3mila persone sbarcate in tre giorni (Di venerdì 10 marzo 2023) Quarantuno le barche soccorse davanti all’isola siciliana da Guardia costiera e Gdf. In Puglia la nave Emergency Life support che era intervenuta la notte del 6 marzo notte di fronte alla Libia Leggi su lastampa (Di venerdì 10 marzo 2023) Quarantuno le barche soccorse davanti all’isola siciliana dae Gdf. In Puglia la nave Emergency Life support che era intervenuta la notte del 6 marzo notte di fronte alla Libia

