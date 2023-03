Snowboardcross, Omar Visintin guida gli azzurri verso gli ottavi a Sierra Nevada. Tre italiane ai quarti (Di venerdì 10 marzo 2023) A Sierra Nevada (Spagna) va in scena la terzultima tappa della Coppa del Mondo di Snowboardcross. Prima giornata riservata alle qualificazioni e ai turni preliminari. Quattro azzurri si sono qualificati agli ottavi di finale: Omar Visintin, che recentemente ha conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali, ha primeggiato nella propria serie precedendo il francese Aidan Chollet e lo statunitense Connor Schlegel; Matteo Menconi ha chiuso al secondo posto dietro al francese Merlin Surget, riuscendo a precedere l’austriaco David Pickl. Lorenzo Sommariva, capace di imporsi davanti all’austriaco Luca Haemmerle e allo spagnolo Bernat Ribera; Michele Godino, che si è lasciato alle spalle il francese Guillaume Herpin e l’austriaco Jakob Dusek. Eliminati Filippo Ferrari (terzo ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 marzo 2023) A(Spagna) va in scena la terzultima tappa della Coppa del Mondo di. Prima giornata riservata alle qualificazioni e ai turni preliminari. Quattrosi sono qualificati aglidi finale:, che recentemente ha conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali, ha primeggiato nella propria serie precedendo il francese Aidan Chollet e lo statunitense Connor Schlegel; Matteo Menconi ha chiuso al secondo posto dietro al francese Merlin Surget, riuscendo a precedere l’austriaco David Pickl. Lorenzo Sommariva, capace di imporsi davanti all’austriaco Luca Haemmerle e allo spagnolo Bernat Ribera; Michele Godino, che si è lasciato alle spalle il francese Guillaume Herpin e l’austriaco Jakob Dusek. Eliminati Filippo Ferrari (terzo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RobertaFazio7 : RT @giomalago: Un altro podio da incorniciare! Dopo le due medaglie olimpiche conquistate a Pechino, #Visintin lascia il segno nella rasseg… - BedduPinuccio : RT @ItaliaTeam_it: Omar sei grande! ?? Visintin è bronzo ai Mondiali di snowboardcross in Georgia. A 33 anni si è regalato la soddisfazio… - FuocoDiDrago : RT @ItaliaTeam_it: Omar sei grande! ?? Visintin è bronzo ai Mondiali di snowboardcross in Georgia. A 33 anni si è regalato la soddisfazio… - LucaColucci1 : RT @ItaliaTeam_it: Omar sei grande! ?? Visintin è bronzo ai Mondiali di snowboardcross in Georgia. A 33 anni si è regalato la soddisfazio… - rat_soap2 : RT @ItaliaTeam_it: Omar sei grande! ?? Visintin è bronzo ai Mondiali di snowboardcross in Georgia. A 33 anni si è regalato la soddisfazio… -