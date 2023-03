Sniffa cocaina in chiesa e si riprende in video su TikTok. Sul web è bufera (Di venerdì 10 marzo 2023) Il responsabile sarebbe un senzatetto di origini piemontesi, giunto di recente a Orbetello, in provincia di Grosseto Leggi su ilgiornale (Di venerdì 10 marzo 2023) Il responsabile sarebbe un senzatetto di origini piemontesi, giunto di recente a Orbetello, in provincia di Grosseto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angheran70 : RT @leggoit: Sniffa cocaina in chiesa e si riprende in faccia, il video choc condiviso su TikTok: ora rischia una multa di 5 mila euro http… - occhio_notizie : L’autore del gesto, ben visibile in volto, adesso rischia una denuncia per vilipendio alla religione e potrebbe ess… - leggoit : Sniffa cocaina in chiesa e si riprende in faccia, il video choc condiviso su TikTok: ora rischia una multa di 5 mil… - SaverioBastian1 : @WalterNova2 @bordoni_russia @Lukyluke311 Io invece dal follower quadratico medio di Bordoni mi aspetto immagini ph… - edoludo : Sniffa fin dal mattino presto (l’ha detto proprio lui), ora è facile capire che la cocaina gli procura uno stato pe… -