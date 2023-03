Sniffa cocaina in chiesa e si riprende in faccia | il video choc condiviso su TikTok | ora rischia una multa di 5 mila euro

(Di venerdì 10 marzo 2023)ine siin volto ridendo, non curante di possibili denunce. L'ultima follia viene raccontata in unsu, che ha fatto migliaia di visualizzazioni. La vicenda ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : Sniffa cocaina in chiesa e si riprende in faccia, il video choc condiviso su TikTok: ora rischia una multa di 5 mil… - SaverioBastian1 : @WalterNova2 @bordoni_russia @Lukyluke311 Io invece dal follower quadratico medio di Bordoni mi aspetto immagini ph… - edoludo : Sniffa fin dal mattino presto (l’ha detto proprio lui), ora è facile capire che la cocaina gli procura uno stato pe… - BOuallaf : @AmbSvervegia @CarloBolognesi1 @Dario33883068 @ultimenotizie Le forze armate ucraine neonazisti pezzi di Merda stan… - forsepietro : RT @AlbertoIndie95: chi sniffa cocaina io sniffo rinazina -

in chiesa e si riprende in volto ridendo, non curante di possibili denunce. L'ultima follia viene raccontata in un video su TikTok , che ha fatto migliaia di visualizzazioni. La vicenda ...Video - L'uomo mentrein metro Gli agenti, dopo averlo identificato grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della fermata, lo hanno sanzionato e segnalato in ...... a Milano,della polvere bianca appoggiandosi a un cestino dell'immondizia, all'interno di una stazione della metropolitana. L'individuo stende quella che sembra essere, poi si guarda ...

Sniffa cocaina in chiesa e si riprende in faccia, il video choc condiviso su TikTok: ora rischia una multa di leggo.it

Una 20enne è stata fermata dai carabinieri ed era in forte stato di agitazione, dopo le analisi si è scoperto che aveva assunto cocaina ...Uomo di 48 anni è stato fermato e nei suoi confronti è scattato il divieto di avvicinamento alla metro perché sorpreso a sniffare cocaina su un ...